Paola Panariello. “Il mio impegno anche per il mondo animale”

La grande sensibilità che sta dimostrando l’imprenditrice Paola Panariello non si limita all’interesse per le grandi opere benefiche di matrice filantropica. L’attenzione di Panariello è concentrata anche sul mondo “animale”.







Una grande sensibilità

“Ho sempre avuto una grande sensibilità verso gli animali che in genere sono abbandonati o maltrattati. Una società civile si misura anche dall’affetto che ha nei confronti degli animali. In futuro il mio impegno sarà anche rivolto al sostegno di chi quotidianamente si adopera con amore e passione per questa nobile causa. Con i miei collaboratori stiamo valutando come pianificare una serie d’interventi sul territorio a sostegno di questi meravigliosi volontari”.