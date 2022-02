Pompei. XXVI giornata della vita consacrata

La Chiesa di Pompei si prepara a vivere la XXVI Giornata della Vita Consacrata, celebrata il 2 febbraio, Festa della presentazione del Signore. In occasione della speciale ricorrenza, la città mariana si unirà in preghiera alle altre diocesi, nella giornata in cui «tutta la Chiesa – come dice il messaggio della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica rivolgendosi ai consacrati – con la ricchezza dei nostri carismi e delle nostre vite, senza nascondere fatiche e ferite, forti della convinzione che potremmo solo ricevere e dare del Bene perché la vita consacrata nasce nella Chiesa, cresce e può dare frutti evangelici solo nella Chiesa, nella comunione vivente del Popolo fedele di Dio». Il 1° febbraio, organizzata dall’Ufficio per la Vita Consacrata, diretto da don Salvatore Sorrentino, si è tenuta alle 18, in Santuario, l’Adorazione Eucaristica. Il 2, alle 19, la Santa Messa della Presentazione del Signore.