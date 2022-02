Scafati. Sorveglianza immobili comunali, indagine della Corte dei Conti

Sorveglianza immobili comunali, i carabinieri varcano nuovamente gli uffici di Palazzo Mayer. Ieri mattina i militari della locale tenenza hanno chiesto ed ottenuto dalla segretaria comunale Paola Pucci, tutti gli atti relativi al servizio di sorveglianza degli immobili comunali dal 2009 al 2016. L’attenzione è focalizzata sulla gara di appalto scaduta nel 2011 e alle proroghe concesse per i successivi anni, fino al 2016, quando fu approntato il nuovo capitolato d’appalto con conseguente gara. A chiedere l’acquisizione degli atti è stata la Corte dei Conti, su segnalazione della commissione straordinaria, arrivata a Palazzo Mayer dopo lo scioglimento del 2017. Al vaglio dei giudici contabili la gara d’appalto vinta nel 2009 dall’istituto di vigilanza La Torre srl di Scafati in Ati con l’Europolis srl di Castel San Giorgio. Le due società di guardia privata si erano costituite in Ati nel luglio 2009 quando si aggiudicarono il servizio di vigilanza degli immobili comunali per due anni, dietro corrispettivo di 115.500 euro oltre iva. Nel luglio 2011 il contratto, registrato il 29 luglio 2009 all’Agenzia delle Entrate di Pagani era scaduto, e da allora di anno in anno si procedette alla proroga in attesa dell’espletamento della nuova gara. Il contratto di appalto fu redatto dalla dottoressa Immacolata di Saia, all’epoca segretaria e direttore generale dell’ente, autorizzata dalla legge a rogare i contratti nei quali l’ente era parte. Nel progetto tecnico allegato all’offerta con la quale gli istituti La Torre e l’Europolis si aggiudicarono la gara venivano garantiti una serie di servizi di sorveglianza per dodici immobili comunali, e tutti dovevano essere coperti da sistema di allarme collegato alla centrale operativa. Nello specifico i seguenti immobili: Autoparco di via Budi, Palazzetto dello Sport, Palamangano, ex ufficio anagrafe, uffici ex Acse, centro sociale Mariconda, Villa Comunale e centro anziani, centro sociale Santa Maria delle Grazie, scuola ex asilo nido, scuola materna traversa Schettini, Palazzo Comunale, Ex Manifattura Tabacchi oggi sede di uffici comunali. La necessità di espletare nuovo bando nasceva anche perché dal 2009 molte cose erano cambiate. Non esisteva più il Palazzetto dello Sport, demolito per fare spazio all’erigendo Polo Scolastico mentre il vecchio ufficio anagrafe ospitava la Geset spa. Non esisteva più anche l’ex nido di via Oberdan e il centro sociale Mariconda non era stato completato. La Corte dei Conti vuole capire i motivi che hanno spinto l’allora amministrazione comunale a concedere proroghe per quattro anni almeno, pagando un servizio su immobili non più disponibili.

Adriano Falanga