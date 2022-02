Angri. Corso Italia. Nessun marciapiede sottratto alla strada

Nessun marciapiede è stato sottratto al tratto stradale come riportato qualche giorno fa a mezzo stampa. I lavori di realizzazione della nuova area verde combinata con la realizzazione di nuovi box parcheggi, in Prolungamento Corso Italia, stanno rispettando tutte le normative di sicurezza previste nella fase progettuale e di allestimento del cantiere per la demolizione dello storico plesso scolastico del primo circolo Fusco.







Segnaletica preventiva e marciapiede da “rigenerare”

La ditta incaricata della demolizione ha, infatti, preventivamente realizzato una segnaletica orizzontale gialla lungo il tratto stradale di Corso Italia che delimita il cantiere, e la sede stradale, consentendo ai pedoni un regolare transito in sicurezza. Il marciapiede incluso nel perimetro del cantiere è infatti una parte da “rigenerare” con la costruenda area oggetto di lavori e quindi a termine della realizzazione del nuovo complesso urbano sarà restituita alla rete stradale con un nuovo funzionale marciapiede.

RePol