Angri. Festività religiosa in onore di Sant’Alfonso Maria Fusco

Un concerto per il Santo: l’omaggio della Pro Loco

“Un concerto per il Santo” è l’omaggio della Pro Loco organizzato in collaborazione con “La scuola del Talento” che aprirà i festeggiamenti liturgici in onore di Sant’Alfonso Maria Fusco. L’evento che la Pro Loco aveva in programma nel periodo di metà ottobre scorso, e che per motivi organizzativi non è stato più proposto nella fase finale del cartellone “Angri Città d’Arte”, viene ora presentato, ridisegnato e in una versione più ricca, nel periodo dei festeggiamenti liturgici del Santo di Angri.

La collaborazione de “La Scuola del Talento” di Barbara Guida

In accordo con le suore Battistine il gruppo operativo dell’associazione angrese presenterà un omaggio dal titolo: “Un concerto per il Santo” che vedrà in scena “La Scuola del Talento”, l’orchestra di piccoli talenti di Barbara Guida, docente di musica e membro dell’esecutivo della Pro Loco di Angri.

L’inno in onore del Santo: musica di Campitiello e testo di Miranda

Oltre l’esibizione dell’orchestra ci sarà l’omaggio del musicista Salvatore Campitiello, accolito che interpreterà alcuni brani religiosi e l’inno dedicato al Fondatore delle battistine, musicato dallo stesso Campitiello con testo della professoressa Laura Miranda. Inoltre brani, racconti e poesie verranno letti da alcuni componenti del gruppo Pro Loco.

Le esibizioni dei musicisti: i solisti

Grande attesa per l’esibizione dei musicisti della “Scuola del Talento” i cui solisti sono: Beatrice Capriglione, Domenico Sorrentino, Simone Rosanova, Anna Giordano che si esibiranno in due brani a testa dal repertorio classico.

L’orchestra dei piccoli

L’ orchestra dei piccoli è composta da : Felice Califano, Costantino Napodano, Francesco Grimaldi, Francesca Toscano, Stefano Santaniello, Benedetta D’Antuono, Benedetta Cipriani, Benedetta Desiderio, Crescenzio Desiderio, Mario e Daniele Nasti e tutti insieme si cimenteranno nell’esecuzione dei seguenti brani: variazione sul tema Twinkle, Twinkle Little Star, Light Row, Song of the Wind, May Song, Allegretto di Giuliani, Perpetual motion, fra Martino, frech folk Song, Tanz , I Pirati dei caraibi, Samba Lele’, Danza peruviana.

Altri brani saranno eseguiti dai solisti Simone Rosanova in tema e variazioni dell’Arietta di H.Kuffner, Domenico Sorrentino in Wals di Calatayud, Celeste i blanco di H. Ayala, Beatrice Capriglione si esibirà in una suite: Nonesuch, Greesleeves, Packington’s pound, Anna Giordano: A toy e Allegretto di Carulli.

Appuntamento il 3 febbraio

L’evento si terrà giovedì 3 febbraio alle ore 19,00 presso la Chiesa della Santissima Annunziata ad Angri.

Celebrazioni liturgiche e benidizione della maiolica raffigurante Sant’Alfonso Maria Fusco

Gli appuntamenti, che proseguiranno nei giorni successivi con il triduo in onore del Santo, culmineranno il 7 febbraio con la benedizione da parte di Don Antonio Mancuso della maiolica raffigurante il Santo realizzata in via Annunziata e con la solenne celebrazione presieduta da Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Giudice.

Un importante momento per l’intera cittadinanza che ha il privilegio di festeggiare Alfonso Maria Fusco, il Santo nato e cresciuto ad Angri che tanto amore ha saputo dare alla sua terra.