Napoli, 23enne morta: investigatori cercano vicino casa

Sono proseguite tutta la notte e continuano ancora oggi, le indagini dei carabinieri di Giugliano (Napoli) per ricostruire quanto avvenuto ieri sera in un appartamento di via Risorgimento a Grumo Nevano, comune in provincia di Napoli, dove è stata trovata senza vita di una 23enne R.A.

L’indizio

Il corpo della ragazza, è stato rinvenuto nell’abitazione di un vicino di casa, un 31enne che aveva affittato l’appartamento circa due settimane fa proprio dal papà della vittima. Su quest’ultimo si concentrano le indagini dei militari, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, anche perché l’uomo si è reso irreperibile ed è ora ricercato dagli investigatori.

Il corpo

Sul corpo della vittima non vi erano ferite d’arma da fuoco o lesioni provocate da fendenti mentre non trova conferma, fino a questo momento, la voce di una violenza sessuale che avrebbe subito la 23enne. L’ipotesi maggiormente accreditata è che sia stata strangolata. L’analisi del cadavere e l’autopsia potranno fornire maggiori certezze.

