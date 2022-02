Nocera Inferiore. Campionati regionali indoor tiro con l’arco

Nocera Inferiore. Si svolgeranno per la prima volta in provincia di Salerno i campionati regionali indoor di Tiro con l’arco

Campionati regionali indoor 2022 Arco Olimpico e Arco Compound al Palacoscioni

La struggente bellezza di uno sport che accomuna insieme indistintamente giovani, adulti, ragazzi. Uomini donne, campioni ed esordienti si materializza nel fine settimana di inizio febbraio grazie all’impegno della ASD Arcieri Rocca di San Quirico ed alla lungimiranza dell’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore. Il 5 e 6 Febbraio 2022, il tiro con l’arco, il più antico degli sport moderni, fa tappa a Nocera Inferiore. Palazzetto dello sport “Palacoscioni”.

La prima volta in provincia di Salerno

Si svolgeranno per la prima volta in provincia di Salerno i campionati regionali indoor di Tiro con l’arco. Oltre 120 arcieri delle divisioni Arco Olimpico e Arco Compound provenienti da tutta la regione saranno in competizione per i conquistare titoli di classe e quelli assoluti.

La manifestazione si svolgerà nella giornata di Sabato e Domenica mattina con le qualificazioni e con l’assegnazione dei titoli di classe. Domenica pomeriggio si svolgeranno gli scontri diretti per l’assegnazione dei titolo assoluti.