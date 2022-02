“Molto fumo e poco arrosto”. E’ sinteticamente il commento dei pompeiani dopo la lettura dei quotidiani, i blog e i social, istituzionali e privati, che riportano critiche o annunci di nuove iniziative di lavori pubblici mentre c’è un dossier pieno zeppo di fascicoli di opere arretrate che attendo da anni la definizione ed altri di opere private abusive dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pompei, che vengono erosi dagli insetti del Palazzo o spariscono misteriosamente. In estrema sintesi è l’edilizia alla base della politica a Pompei. La differenza è data dal particolare che l’edilizia privata la motiva la politica mentre quella pubblica la sostiene. E’ un contesto sociale scarsamente creativo e molto litigioso che costringe ad ogni scadenza elettorale (quasi sempre anticipata) a scegliere tra il maneggione chiacchierato e il visionario imbranato. Nel frattempo, in questa fase, tiene banco a Pompei la politica degli annunci di nuove opere da parte della maggioranza a cui seguono immancabilmente le critiche dell’opposizione a cui, quando centra il bersaglio con argomenti oggettivi, viene replicato che a sbagliare non era stata la politica di Palazzo bensì il dirigente di turno. Le opere pubbliche a Pompei come negli altri comuni sono finanziate generalmente da Enti di livello superiore (il più delle volte la Regione Campania) ne consegue che nei concorsi ai finanziamenti pubblici entrano in gioco le capacità dei funzionari comunali di Pompei nella redazione delle pratiche e la rete di buoni rapporti tessuti dalla politica locale. Ora il sindaco Lo Sapio, a riguardo, punta sui suoi rapporti politici (che sono esclusivamente personali perché il Partito Democratico non risulta che lo abbia mai riconosciuto) mentre quando i finanziamenti non sono partiti i demeriti sono andati alla redazione delle pratiche. Altro ragionamento vale per il lavori pubblici di ristrutturazione stradale che (come nell’ultimo caso) vengono finanziate da mutui della cassa depositi e Prestiti (che sono debiti a lungo termine che i pompeiani dovranno pagare a rate, interessi compresi, con le loro tasse, che probabilmente aumenteranno quando tutti ne avranno dimenticato i motivi) dove non c’è alcun merito né dell’Amministrazione in carica ne tantomeno della politica.