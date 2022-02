Pompei. Iniziato il restauro delle fontane nel sito archeologico

Il funzionario restauratore del Parco Archeologico di Pompei Paola Sabbatucci e Luca Pantone, direttore tecnico della Pantone Restauri, spiegano in un video diffuso dai social gli interventi di restauro in atto sulle fontane pubbliche della città antica di Pompei. L’intervento prevede non solo il restauro ma anche l’approfondimento archeologico alle più di quaranta fontane di Pompei oltre al loro rilievo in 3D. Le fonti di Pompeii sono soggette ad una serie di degradi tra le quali quello antropico cagionato in molti casi dalle bevute dei turisti. Dopo l’intervento si potrà di nuovo bre dalle stesse fontane da cui bevevano gli antichi romani a cui si aggiunge il vantaggio ecologico del minore consumo di plastica delle bottigliette di acqua minerale che si vendono agli ingressi degli Scavi di Pompei.