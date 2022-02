Scafati. Salvati appeso a un filo, arriva Cirielli in soccorso

Toccherà all’onorevole Edmondo Cirielli riuscire a sanare le posizioni divergenti nel partito scafatese, cercando di scongiurare il ritorno anticipato alle urne. Il Deputato arriverà a Scafati oggi, per riuscire a trovare una sintesi tra le colombe, che vogliono un rimpasto di giunta alla luce dei nuovo equilibri consiliari, e i falchi, decisi, con il sindaco Cristoforo Salvati, a non cedere posizioni e incarichi ai tre indipendenti Paolo Attianese, Anna Conte e Antonella Vaccaro. “Ad oggi nessuna soluzione alla crisi è arrivata ufficialmente dagli indipendenti, ho invitato il nostro leader Edmondo Cirielli per adottare una linea chiara di Fdi per poi portarla all’attenzione della maggioranza”, rompe il silenzio il sindaco Cristoforo Salvati. Settimana scorsa il commissario provinciale del partito Giuseppe Fabbricatore, a Scafati per incontrare il gruppo consiliare, aveva espresso sostegno in favore delle proposte delle colombe Mario Santocchio, Luca Maranca e Camillo Auricchio. Al primo cittadino è stato fatto capire che il voto anticipato sarà una sua esclusiva decisione, e questo potrebbe compromettere il sostegno per una sua ricandidatura. Da qui la decisione di Salvati di rimettere tutto tra le mani di Cirielli. “Sono sereno perché ho lavorato bene nonostante la crisi pandemica, il sottoorganico e il piano di riequilibrio con una presenza sui problemi dei miei cittadini continua e costante nell’interesse pubblico – aggiunge Salvati – Se superiamo questo momento porteremo a termine grandi progetti per la città nel sociale, nell’urbanistica, nelle opere pubbliche e nelle assunzioni”. La mozione di sfiducia presentata dai dieci consiglieri di minoranza arriverà in Assise il prossimo 14 febbraio. Serviranno però tredici voti per chiudere l’esperienza Salvati e restituire la parola agli elettori. Tre voti che potrebbero arrivare dai dissidenti, qualora neanche Edmondo Cirielli riuscisse a sbloccare la situazione. Intanto in città c’è aria di elezioni, partiti, civiche e associazioni esterne a Palazzo Mayer sono in fibrillazione. Il Partito Democratico, forte della nuova sede di partito aperta in piazza Vittorio Veneto, ha ripreso con la stagione delle assemblee pubbliche tematiche. Non ci sono al momento candidati ufficiali, i nomi che girano sono i soliti. Per il centrosinistra Corrado Scarlato, Michele Marano, Michele Grimaldi, Michele Russo e uno tra Nicola Acanfora e Virgilia Fogliame. Quest’ultima, figlia dell’ex assessore e candidato sindaco di Forza Italia Antonio Fogliame, parte dal successo personale elettorale registrato due anni fa a sostegno di Enzo De Luca. Nel centrodestra è lotta in Fdi, tra l’uscente Salvati e Alfonso Di Massa, mentre sta riorganizzando le fila anche l’ex sindaco Pasquale Aliberti, deciso a rientrare in partita.

Adriano Falanga