Draghi: “nuove norme per un Italia più libera e aperta”

Come ha sottolineato lo stesso premier Mario Draghi questo nuovo decreto avrà delle direttive nuove che andranno in vigore nei prossimi giorni. Questa decisione è stata presa in seguito ai progressi della campagna vaccinale, le nuove direttive hanno come obiettivo principale tornare piano piano verso la libertà e la zona bianca. Le nuove direttive andranno in vigore dalla prossima settimana.

Ecco nel dettaglio le novità del nuovo decreto:

La materna

In particolare, alla materna, quindi per i bimbi da 0 a 5 anni, si ricorrerà alla DAD con 5 casi e la didattica a distanza avrà una durata di 5 giorni.

La scuola primaria

Per la scuola primaria, e quindi per i bimbi dai 6 agli 11 anni, a partire dal quinto caso si ricorrerà alla DAD sempre di 5 giorni, ma solo per chi non ha la seconda dose da meno di 120 giorni, non ha avuto l’infezione e i non vaccinati.

La scuola secondaria

Per la scuola secondaria, quindi medie e superiori per i ragazzi dai 12 ai 19 anni, dal secondo caso si ricorrerà alla DAD per un totale di 5 giorni, valida solo per i non vaccinati.

Tutti i non vaccinati che rientrano dalla DAD dopo 5 giorni dovranno effettuare un tampone negativo. In caso di sintomi il tampone dovrà essere effettuato da tutti.

Green Pass illimitato

Per quanto riguarda la certificazione verde, ovvero il Green Pass, la Cabina di regia ha stabilito la durata illimitata di quest’ultimo per tutti i soggetti che si sono sottoposti alla terza dose di vaccino. La norma è valida anche per chi, dopo le due dosi del vaccino, ha avuto il Covid.

La Zona rossa

Tutte le restrizioni in zona rossa, dopo l’approvazione di questo nuovo decreto, saranno valide e dovranno essere rispettate soltanto dalle persone non vaccinate.

I turisti

Tutti i turisti che vengono in Italia che hanno regole diverse dall’Italia e quindi senza Super Green Pass, o magari hanno vaccini diversi dai nostri, come per esempio il russo o il cinese, oppure europei che hanno una vigenza temporale diversa, potranno accedere a tutte le attività e alle strutture ricettive effettuando un tampone.