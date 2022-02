Pompei. Gratis fino al 31 marzo l’attività commerciale su suolo pubblico

Emergenza Covid-19,Gratis fino al 31 marzo 2022 l’attività commerciale su suolo pubblico. L’amministrazione comunale di Pompei ha ritenuto doveroso in questa ulteriore fase di emergenza sanitaria, sostenere gli esercizi pubblici per garantire e tutelare tutti i livelli occupazionali del territorio. La volontà dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria autonomia stà mettendo in campo misure , ed eccezionali, al fine di agevolare la ripresa delle attività commerciali, consentendo, così, una quanto più rapida ripresa economica nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. L’attuale fase di emergenza sanitaria da Covid-19, particolarmente difficile, comporta gravi effetti economici derivanti dall’applicazione di rigide misure di contenimento, a carico delle attività produttive e commerciali, in particolare, delle attività dei servizi di ristorazione, che soffrono i maggiori disagi a causa della riduzione degli spazi di accoglienza e servizio al tavolo della clientela. l’anniniustrazione comunale di Pompei su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive Michele Troianiello ha deliberato la proroga della gratuità delle occupazioni di suolo pubblico temporanee fino al 31 marzo 2022.