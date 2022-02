Pompei. Riprendono le pratiche religiose dei primi venerdì e dei 20 sabato

Dal 4 febbraio, riprendono, in Santuario alle ore 18, i Primi Venerdì del mese. Si tratta di una pia pratica in onore del Sacro Cuore di Gesù. Una devozione molto sentita a Pompei collegata al miracolo grazie al quale la Beata Margherita Maria Alacoque, Apostola del Sacro Cuore, fu proclamata Santa il 13 maggio 1920. Da sabato 5, sempre alle 18, riprende anche la pia pratica dei 20 Sabati. Ad istituirla fu il Beato Bartolo Longo, la cui missione, come suggeritogli dalla Madonna, era diffondere il santo Rosario. Per questo motivo profuse tutte le sue energie per raggiungere questo fine. Una delle sue intuizioni più geniali fu dare vita a questa pratica che si osserva in preparazione ai due grandi appuntamenti con la Supplica, l’8 maggio e la prima domenica di ottobre. Per guidare i fedeli alla lettura, alla meditazione e all’attuazione delle pie pratiche, nella libreria del Santuario sono disponibili dei sussidi che si possono chiedere anche alla Segreteria Generale del Santuario, chiamando allo 0818577321/495 o inviando una e-mail a info@santuariodipompei.it Mostra