Sarno. Emergenza personale al Pronto Soccorso (video)

Ospedale “Martiri del Villa Malta” al collasso. Un primo preoccupante allarme è stato lanciato dal sindaco di Sarno Giuseppe Canfora che si è appellato al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca e ai vertici dell’ASL di Salerno.







La situazione del personale medico

Il presidio del pronto soccorso avrebbe in organico soltanto un responsabile e due medici dedicati, che si vedono costretti a dover garantire estenuanti turni di lavoro giornaliero per 365 giorni all’anno come sottolineano anche le sigle sindacali.















I sindacati hanno sottolineato che molti medici esasperati dalla situazione emergenziale migrano verso le altre strutture ospedaliere dove sono chiamati per le loro specialistiche di riferimento trovando migliori condizioni di lavoro acuendo lo stato di emergenza al presidio.

Il servizio è di Maria Paola Iovino