Scafati. Farmacie comunali: l’Ente non paga è vertenza (video)

Farmacie comunali, mentre il Comune di Scafati mette in vendita i locali il Consorzio Farmaceutico Intercomunale porta in Tribunale l’ente. E’ notizia delle ultime ore la sentenza del 31 gennaio appena passato con il quale il TAR di Salerno blocca momentaneamente la disputa del CFI che chiede oltre un milione e duecento mila euro di mancati pagamenti di ristori a Palazzo Mayer.







Mancato pagamento

In particolare si lamenta del mancato pagamento delle somme economiche conseguenti al recesso del Comune di Scafati dal Consorzio nel 2020, quando l’amministrazione Salvati decise definitivamente di vendere le farmacie comunali in possesso sul territorio per un valore oltre i 9 milioni di euro. Tale tesoretto, largamente contestato per valore da parte delle opposizioni consiliari, rappresenta uno dei punti centrali del Piano di Riequilibrio Pluriennale, con una vendita che fu consigliata anche dalla stessa Commissione Prefettizia negli anni precedenti, che iniziò concretamente a porre le basi alla fattibilità dell’operazione. Il Tribunale amministrativo regionale nell’udienza di pochi giorni fa ha per il momento dato buone notizie al Comune di Scafati, sentenziando come la somma di ristoro presunta non è altro che prodotto di una delibera dello stesso Consorzio, quindi non pattuita, e peraltro contestata già negli scorsi mesi dal Comune di Scafati. Per questo l’udienza è finita in un nulla di fatto aspettando novità amministrative che potranno uscire da futuri incontri tra le parti, magari fuori luoghi giudiziari.















L’incontro

Nelle scorse ore ci sarebbe dovuto infatti essere un incontro formale tra i rappresentanti di Palazzo Mayer e il Consorzio, spostato ai prossimi giorni, quanto mai fondamentale per chiarire anche altri aspetti poco chiari che incidono sulle farmacie di Scafati. Ci sono in ballo per esempio circa 800 mila euro di crediti maturati dal Comune di Scafati da provare a recuperare, ma in generale ciò che più ha preoccupato l’opinione pubblica è la totale mancanza di conoscenza della situazione attuale delle farmacie. Di magazzino, personale, cassa e bilancio non si sa pressoché nulla, se non notizie fugaci che parlano di profondo rosso per le casse delle attività. Notizie che di certo non darebbero appeal commerciale alle attività che, come già scritto all’interno dell’atto d’indirizzo approvato in giunta comunale, subirà una variazione nel valore (probabilmente negativa) nel momento nel quale verrà fissato definitivamente il debito del ristoro mai ricevuto dal Consorzio.

Il servizio è di Alfonso Romano