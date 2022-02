Angri. Centro di cottura comunale, chiarezza sulla mancata realizzazione

Recentemente la consigliera comunale di opposizione Caterina Barba ha messo pubblicamente in luce la questione del centro di cottura comunale che doveva essere realizzato recuperando la dismessa palestra del plesso scolastico “Taverna” di Via Nazionale. L’UOC Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente e l’assessore delegato Maria Immacolata D’Aniello hanno cercato di fare chiarezza sul bando d’interesse che avrebbe portato alla realizzazione del centro di cottura comunale.

L’atto d’indirizzo

Nel 2018 una delibera di giunta conteneva le linee guida dell’atto d’indirizzo che indicavano i criteri per la progettazione, realizzazione e gestione di una cucina comunale presso il plesso scolastico “Taverna” di Via Nazionale con apporto di capitali privati. La proposta e l’indirizzo dovevano attenersi alle norme con il quale si disciplina il progetto di finanza a iniziativa privata per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblico interesse con apporto di capitali privati. Nella delibera per la redazione del bando d’interesse, da concludere con la Stazione Unica Appaltante, furono stabiliti i criteri di valutazione della proposta per l’attribuzione del “pubblico interesse”, per il recupero della struttura, come ad esempio la garanzia della qualità architettonica del progetto nel suo complesso ma anche il suo inserimento nel contesto ambientale di riferimento.















I requisiti necessari

Precipuo, per il buon fine della concessione, era l’individuazione di aziende con una sostenibilità finanziaria e gestionale che permettesse di non richiedere i contributi all’ente e soprattutto consentisse una durata della concessione inferiore ai 20 anni. Nel bando d’interesse era previsto pure che la concessionaria fornisse 50 pasti gratis giornalieri a disposizione dell’ente da destinare alla cucina dei poveri o a persone economicamente svantaggiate e che concorresse allo sviluppo occupazionale del territorio.

Il bando fu affidato alla Stazione Unica Appaltante che, successivamente, avrebbe proceduto alla valutazione della fattibilità delle proposte per l’individuazione della manifestazione di pubblico interesse da mettere in gara anche in presenza di una sola di esse. All’avviso pubblico ci fu una sola risposta che dopo attenta valutazione veniva rigettata perché “ritenuta non conforme ai criteri della delibera e dell’avviso” hanno successivamente spiegato i tecnici del comune.

Luciano Verdoliva