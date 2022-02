Angri. È in corso di smantellamento e demolizione il chiosco nel parco urbano di Via Generale Niglio

Angri. Il parco Niglio verso la riapertura al pubblico

È in corso di smantellamento e demolizione il chiosco nel parco urbano di Via Generale Niglio. La struttura lungamente al centro di varie controversie e ricorsi tra le parti in causa. Lo smantellamento darà via libera alla completa restituzione all’ente comune del parco realizzato nel popoloso quartiere di edilizia popolare e residenziale di Via Baden Powell realizzato tra gli anni novanta e il primo decennio degli anni duemila.







Revoca per inadempienze

Lo scorso anno con determina dirigenziale del settore lavori pubblici, veniva revocata la convezione con il concessionario “per gravi inadempienze”. Una lunga fase di stallo aveva determinato anche la prolungata chiusura del parco, rivendicato dagli abitanti del popoloso quartiere di edilizia popolare residenziale e popolare. Il parco aperto al pubblico, con annesso campo di calcetto, durante il sindacato Mauri, venne successivamente affidato, nell’ottobre del 2015 dall’amministrazione Ferraioli a un soggetto privato che ne doveva curare gli spazi, veniva anche concessa anche la gestione del vicino campo di calcetto e la realizzazione di un chiosco con la gestione degli spazi antistanti mediante l’installazione di arredi, tavoli, ombrelloni e il pagamento della TOSAP.

Gran parte delle clausole concessorie, si legge nella determina di revoca, furono disattese nel tempo fino a decidere per la revoca con ordinanza di rimozione delle suppellettili presenti nel chiosco e nell’area circostante. Da alcuni giorni si sta quindi procedendo allo sgombero coatto della struttura. Ora il comune dovrà istruire, come nelle premesse, un nuovo bando d’interesse per riaffidare l’area attrezzata nel quartiere come sostenuto all’epoca dal consigliere comunale Domenico D’Auria uno dei principali promotori della realizzazione del parco all’epoca dell’amministrazione Mauri: “venga definita concretamente nuova procedura di affidamento di gestione” dice D’Auria.

D’Auria: “ora un nuovo bando”

“C’è soddisfazione per il lavoro prodotto dall’ufficio patrimonio che finalmente messo fine a un’inadempienza contrattuale rispetto alla quale come gruppo di opposizione ci siamo precedentemente attivati proponendo la discussione e le dovute verifiche sul caso oltre a presentare la specifica interrogazione a cui il Sindaco rispose direttamente in Consiglio Comunale anticipandoci che era stato attivato l’iter per la revoca della concessione. Ora l’auspicio e che venga definita concretamente nuova procedura di affidamento di gestione rivedendo i livelli minimi di solidità economica e qualitativa di chi dovrà garantire alla nostra comunità la fruizione e la conservazione di un parco che potrebbe ridare lo slancio a un quartiere oggi purtroppo definito socialmente un luogo dormitorio” affermava il consigliere comunale di “Progettiamo per Angri”.

