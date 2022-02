Santa Maria la Carità: assunzioni al comune, i bandi

Santa Maria la Carità: opportunità per chi cerca un lavoro.

Il sindaco di Santa Maria la Carità Giosuè D’Amora anticipa sul suo profilo social imminenti assunzioni al comune. Sono disponibili sul sito del comune 2 bandi di concorso per la selezione di un istruttore contabile e per un posto di agente di polizia locale.







L’annuncio di altri concorsi

Il sindaco Giosuè D’Amora ha voluto preannunciare anche concorsi per altri profili indispensabili alle attività della macchina comunale: “Occasione importante per i tanti giovani che vogliono instaurare un rapporto lavorativo con il Comune di Santa Maria la Carità. Al più presto pubblicheremo bandi anche per altri profili” conclude il primo cittadino D’Amora.