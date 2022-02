Scafati. Salvati sulla graticola, ma spera ancora

Carta bianca al sindaco Cristoforo Salvati, purché si assuma le proprie responsabilità nel caso di un voto anticipato che il suo stesso partito non vuole. Andrà avanti da solo il primo cittadino nella trattativa con i tre dissidenti di maggioranza. Non accetta pressioni Salvati, che ha chiesto e ottenuto dal suo partito, Fratelli d’Italia, piena autonomia nel condurre le trattative politiche con Paolo Attianese, Anna Conte e Antonella Vaccaro.







La decisione

La decisione è stata presa mercoledì sera, a seguito del vertice di partito alla presenza dei referenti provinciali. Un vertice chiesto dallo stesso Salvati, perché messo all’angolo dalle colombe Mario Santocchio, Luca Maranca e Camillo Auricchio, decisi a mettere sul tavolo delle trattative l’azzeramento della giunta e la sua ricomposizione come espressione dei gruppi consiliari, mutati rispetto alla coalizione vincente nel 2019. Ogni gruppo indicherà il proprio assessore di riferimento la loro proposta, che però non riesce a sfondare il muro di diffidenza di Salvati, deciso a non fare rimpasti fino alla fine dell’anno.

L’incontro

L’incontro si è tenuto a Palazzo Mayer, oltre al gruppo consiliare e al portavoce cittadino Alessandro Arpaia, presenti anche gli assessori in quota FdI Alfonso Di Massa e Nunzia Di Lallo. Per il partito provinciale il portavoce Giuseppe Fabbricatore e Italo Cirielli, figlio dell’assente giustificato, onorevole Edmondo, e responsabile Enti Locali. Novità importante, anche la presenza dell’assessore all’ambiente, contenzioso e manutenzione Daniela Ugliano. La sua presenza conferma le voci che la vogliono in procinto di passare nel partito di Giorgia Meloni. Una scelta che segna il definitivo addio dalla civica Identità Scafatese, oltre alla presa di distanza dai tre dissidenti, che pure l’avevano sostenuta un anno fa. La Ugliano, con Arpaia e Teresa Cirillo, è nel gruppo dei falchi, cioè di coloro che premono per il pugno duro, nonostante il serio e concreto rischio che i tre possano votare la sfiducia, già calendarizzata nel consiglio comunale convocato per il 14 febbraio prossimo. Ai dissidenti intanto è arrivato l’invito dalla loro quasi ex maggioranza, per un incontro informale da tenersi in assenza degli assessori e del sindaco il prossimo 8 febbraio.

La mediazione

Ieri sera i tre erano stati nuovamente convocati dal sindaco nella sua stanza. Un incontro faccia a faccia, senza mediatori. Le posizioni restano fredde. Entrambe le fazioni sono attendiste, nessuno fa passi avanti, tutti aspettano una prima mossa dell’altro. Delle cinque liste che hanno sostenuto Salvati in campagna elettorale, soltanto la Lega ha mantenuto l’assetto originario con Giovanni Bottone e Laura Semplice in Consiglio e Serena Porpora assessore di riferimento. I mutamenti nelle altre quattro liste hanno comportato lo scoramento dell’attuale esecutivo dalla maggioranza che dovrebbe sostenerlo.

Adriano Falanga