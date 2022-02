Angri - Scafati. Carenza di segnaletica d'indicazione per l'autostrada e la Strada Statale 268. La ex Strada Statale 18 diventa un vero labirinto per automobilisti e camionisti

Angri – Scafati: carenza di segnaletica per l’autostrada

Carenza di segnaletica d’indicazione per l’autostrada e la Strada Statale 268. La ex Strada Statale 18 tra Angri, Scafati, Sant’Egidio del Monte Albino e Pagani diventa un vero labirinto per automobilisti e camionisti, particolarmente per quelli sprovvisti di un navigatore di bordo. La penuria di segnali d’indicazione che conducono alle interconnessioni del nuovo casello autostradale Napoli Salerno di Via Paludicella e viceversa e alla Strada Statale 268 a Monte del Vesuvio ingolfano letteralmente l’ex Strada Statale 18.







La mancanza di indicazioni precise

Automobilisti e autotrasportatori, spaesati, sono costretti a chiedere indicazioni più precise ai passanti, soprattutto lungo la Strada Statale 18, per raggiungere i caselli e le rampe dia accesso della S.S. 268, alcuni di questi addirittura si “perdono” tra le strade cittadine dei quattro paesi. Non è ancora chiara la competenza di quale ente debba provvedere all’installazione dell’apposita segnaletica dedicata, ma certamente i gestori di rete quali ANAS e Autostrade dovrebbero rafforzare ad ampio raggio le indicazioni stradali lungo il territorio tra Angri, Scafati, Sant’Egidio del Monte Albino e Pagani, soprattutto lungo la ex Strada Nazionale 18, ad Angri, che registra ogni giorno un notevole flusso veicolare con conseguenti ricadute sui fragili equilibri ambientali.















Il silenzio delle amministrazioni

Le amministrazioni comunali sono state più volte chiamate in causa e sollecitate da cittadini e associazioni territorialmente attive senza nessuna chiara risposta in merito. Il problema si è acuito con l’apertura del nuovo casello autostradale in località Paludicella e la mancata apertura delle bretelle M2 e M3 tra Via Stabia ad Angri e Via delle Industrie a Scafati.

Luciano Verdoliva