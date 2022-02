Campania. Entro 2040 più anziani: serviranno 200.000 badanti

Campania è allarme sociale. Entro 2040 si calcolano più anziani e solitudine. Serviranno oltre 200.000 badanti. Il dato viene evidenziato nel terzo rapporto annuale Domina. Continua quindi il lungo inverno demografico. Nel 2040 le famiglie over 70 monocomponenti passeranno dai 3,5 milioni attuali a oltre 5 milioni, arrivando a rappresentare la metà di tutte le famiglie monocomponenti.







Il rapporto Domina

Il terzo Rapporto annuale Domina affronta la questione demografica degli italiani e la necessità di trovare una soluzione per l’assistenza e la cura dei non autosufficienti, poiché, nell’ottica di mantenere lo stesso livello di assistenza, e quindi mediamente 12 assistenti ogni 100 famiglie monocomponenti over 70, sarà necessario incrementare l’attuale presenza di badanti di circa 200mila unità.















Campania: previsto un incremento del 70% per l’assistenza

L’incremento medio di personale legato all’assistenza è del 44%, ma – spiega una nota – in alcune regioni la percentuale è decisamente maggiore, ad esempio in Campania dalle 20 mila assistenti attuali si registrerà un incremento di oltre il 70%. Considerando la spesa attuale delle famiglie per le badanti regolari (3,9 miliardi), l’associazione Domina stima che l’aumento del personale domestico legato all’assistenza porterà le famiglie a spendere oltre 5,5 miliardi tra retribuzione, contributi e Tfr (+42%). In termini assoluti a spendere di più saranno le regioni a maggiore presenza di badanti con un aumento notevole anche nella spesa in regioni come la Campania (212 milioni).