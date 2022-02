Pompei. Finanziamenti statali al terzo settore

Ammontano ad 80 milioni, i fondi stanziati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale destinati al volontariato, la promozione sociale e le Onlus operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto impegnati nell’emergenza COVID-19.

64 milioni andranno alle regioni del Sud e 12 a Lombardia e Veneto.

Il contributo sarà basato su una selezione pubblica, sotto forma di sovvenzione ai costi del del Terzo Settore nell’emergenza Covid tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Saranno finanziate le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus che svolgono una delle seguenti attività di interesse generale nelcodice del Terzo settore: interventi e servizi sociali e per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora; alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’ importo massimo di ogni finanziamento é di 10.000 euro.

Sono ammesse le spese di gestione immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle attività, ecc.); spese per igienizzazione, acquisto DPI, attuazione di misure di contrasto alla diffusione del Covid-19; spese per acquisto di beni/attrezzature entro un valore massimo di 516,46 euro ciascuno, purché siano indispensabili per la realizzazione delle attività (se il valore del bene è superiore, non è comunque possibile presentarlo a rendicontazione nemmeno per la quota parte indicata); spese per acquisizione di beni di consumo e servizi; spese di personale; rimborsi spese ai volontari. Le spese devono essere state sostenute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e regolarmente fatturate e ogni Il contributo ricevuto da un’ organizzazione non potrà mai essere superiore al valore delle entrate dichiarate nel bilancio 2019 entro un importo massimo erogabile pari a 10.000 euro.