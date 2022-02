Sant’Egidio. Referendum per dire no al forno crematorio (video)

Sant’Egidio. Un referendum per dire no al forno crematorio

Roberto Marrazzo non solo consigliere comunale ma anche presidente della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia, l’organismo amministrativo locale che ha iniziato un attento esame degli atti amministrativi relativi ai lavori di riqualificazione e ampliamento del Cimitero Comunale e della costruzione del discusso forno crematorio. Marrazzo ha sulla sua scrivania gli atti di un lunghissimo iter amministrativo che prende avvio nel 2011, decine di delibere, relazioni, autorizzazioni da esaminare, migliaia di pagine da valutare e approfondire e la legittimazione del consiglio comunale.







Il referendum

Coraggio Sant’Egidio la civica a supporto di Marrazzo e il comitato “No Forno” hanno deciso d’introdurre nella delicata battaglia contro la realizzazione del tempio crematorio anche la possibilità di un referendum per dare la parola ai cittadini sulla delicata vertenza.















Si farà dunque ricorso al referendum avvalendosi anche dello statuto comunale per mettere in atto la consultazione popolare e Marrazzo non lesina critiche all’attuale consigliere regionale Nunzio Carpentieri che sarebbe, secondo Roberto Marrazzo il “detonatore” di questa annosa vicenda.

Il servizio è di Maria Paola Iovino