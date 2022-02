Scafati. L’insolito caso di centinaia di fascicoli edilizi e mobili buttati nell’atrio di Palazzo Mayer

Il Comune di Scafati sposta alcuni dei suoi uffici per creare un punto fisico per la Protezione Civile. Decisione importante, se non fosse che il materiale contenuto nelle stanze sia stato letteralmente buttato nell'atrio di Palazzo Mayer, all'incuria totale.

Disordine e confusione a Palazzo Mayer, lo sgombero di nuovi spazi che saranno adibiti per la Protezione Civile mettono simpaticamente in soqquadro l’atrio, ma è paura sullo stato di conservazione di diversi fascicoli di origine edilizia. Una scena da sfratto quella che si è potuta vedere nella giornata di venerdì all’interno del Palazzo del comune di Scafati. Scatoloni e scatoloni pieni di fascicoli, che in molti casi straripando erano buttati sopra un pavimento umido e pericoloso per la carta, scrivanie piene di polvere nel bel mezzo dell’area, con sedie rotte a concludere una installazione poco artistica.

E’ saltato all’occhio del pubblico la presenza all’interno dell’ingresso di diversi mobili sui quali giacevano poggiati centinaia di fascicoli redatti dall’ente in occasioni edilizie pubbliche, su tutti trionfanti una coppa di chissà quale remota provenienza. In ambienti domestici il tutto farebbe pensare ad una grande pulizia di primavera, ma non funzionano esattamente così i luoghi pubblici. I fascicoli in questione provengono da archivi del primo piano dove insistevano diversi uffici legati al settore edilizia, e sono attualmente all’ingresso in attesa di un nuovo luogo che li possa ospitare, vista comunque la sensibilità dei documenti.

Nonostante la confusione nell’atrio, con carte sparse ovunque alla merce di chiunque, il Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati puntualizza come si tutto sotto controllo e i fascicoli saranno fra poco al sicuro:” Stiamo liberando degli spazi al piano superiore fare nuovi uffici e liberare diverse postazioni. I fascicoli saranno curati all’interno di un nuovo archivio sempre all’interno di Palazzo Mayer, e sono tutti già digitalizzati.” dice, e poi annuncia:” Dove insistono attualmente gli uffici protocollo sarà aperto un ufficio dedicato alla Protezione Civile che sarà subito reperibile per qualsiasi tipo di evenienza, grazie anche al lavoro che sta svolgendo il consigliere delegato Antonio Carotenuto.”. Un passaggio importante questo per l’amministrazione, che con l’apertura di un ufficio dedicato potrà intervenire su diverse emergenze che spesso colpiscono il territorio, su tutti gli allagamenti. La polemica però non si spegne con l’introduzione di buone notizie, e continua nelle parole di Michele Russo, consigliere di opposizione della coalizione “Insieme per Scafati”, preoccupato per le condizioni dei documenti:” Tutte queste carte dovevano essere gestite assolutamente meglio, non posso essere buttate in un angolo così. Sono carte particolari per la loro materia e quindi molto richieste in pratiche edilizie, soprattutto in un periodo del genere. La digitalizzazione è sicuramente un processo da compiere, ma la fisicità dei documenti rimane di valore indiscusso e un’istituzione dovrebbe comportarsi meglio. Manca un elenco, che non è stato fatto e non sarà fatto, i dipendenti per la confusione degli archivi vivono da tempo diverse difficoltà, questi spostamenti gestiti così male potranno solo aggravare la questione.”