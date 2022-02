Angri. Sosta gratis nell’area ex MCM, ma nessuno lo sa!

Il parcheggio dell’ex area MCM di Via Nuova Cotoniere è gratuito. Non tutto lo sanno e continuano a esporre il tagliando per sostare prodotto dal parcometro. Sono tante le lamentele per la mancata segnalazione del parcheggio libero. L’area di proprietà del gruppo Russo è ancora in comodato d’uso al comune che non ha potuto concederlo alla nuova concessionaria che si occupa della sosta a pagamento.







Il ricavo

Non è ancora chiaro se l’ente ne ricavi un indebito guadagno o se parte del provento va nelle casse di terzi. All’esterno del perimetro trae ancora inganno il cartello con le vecchie tariffe della sosta allora gestita dalla azienda speciale Angri Eco Servizi.















La solita superficialità dell’amministrazione comunale

“Si avverte superficialità da parte dell’ente e degli amministratori comunali che non hanno contezza di quello che succede per le strade cittadine e in questa area oltre a non avere nessuna segnalazione della gratuità della sosta c’è anche un alto tasso di furti nella auto con ingenti danni per chi sosta in questa zona franca e senza nessun controllo di genere” dice Antonio residente in uno dei grandi condomini che si affacciano sulla Via Nuova Cotoniere.

Luciano Verdoliva