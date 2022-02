Napoli: sequestrate due tonnellate di sigarette di contrabbando

Napoli: rinvenute due tonnellate di sigarette di contrabbando in un garage. Maxisequestro dei carabinieri. Arrestate due persone

Arrestate due persone Maxisequestro di sigarette di Contrabbando effettuato dai carabinieri in via della Veterinaria a Napoli: 242 colli per 2 tonnellate e 320 chilogrammi, 115mila pacchetti, tutti senza marchio, di marche nazionali ed estere. I militari del Nucleo operativo della Compagnia Stella hanno notato movimento dietro un portone in ferro battuto: rumori e fermento con persone che spostavano materiale in un’area dove dovrebbe esserci un garage.

Il rinvenimento

Quando hanno spalancato uno dei pesanti battenti del cancello all’interno hanno trovato un solo veicolo carico e poi scatoloni, file e colonne di contenitori di cartone con all’interno le sigarette. Due persone, rispettivamente di 36 e 43 anni, sono stati arrestati. Entrambi già noti alle forze dell’ordine sono stati portati nel carcere di Poggioreale: sono ritenuti responsabili di Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

