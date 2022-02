Nocera Inferiore. Fondi P.N.R.R. convocazione sindaci

Nocera Inferiore. Convocata una riunione programmatica con il Coordinamento dei Sindaci per discutere dei fondi P.N.R.R.







La lettera di convocazione

“Con la presente si comunica la volontà di aderire a una riunione programmatica al fine di proporre lo sviluppo di un coordinamento tra sindaci in ordine ai fondi del recovery. Stante la consapevolezza dell’opportunità concessa con tale strumento risulta necessario oltreché fondamentale per il nostro territorio garantire e valutare una programmazione in termini di coesione territoriale. Occorrerà discutere di esaminare i bandi per la selezione e la presentazione di progetti di sviluppo su diverse tematiche d’interesse comune quali l’ambiente, le infrastrutture, la mobilità ai servizi. Tale incontro sarà l’occasione per sviluppare un confronto più realistico a seguito delle già attivate diverse iniziative intraprese da codesto ente. Pertanto, si propone la convocazione della conferenza dei sindaci nella giornata di sabato 5 gennaio febbraio ore 10:00 o in alternativa nella giornata del 7 febbraio alle ore 10:00 presso l’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di accesso ai luoghi chiusi e considerando la necessità di adozione di adeguate misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio” questo il testo della convocazione.