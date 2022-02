Nocera Inferiore. Fondi ZES, il sollecito di Cascone

Il consigliere regionale Luca Cascone pressa i soggetti privati e li invita a presentare progetti da proporre nell’ambito del PNRR. Cascone sottolinea che bisogna sfruttare questa occasione ed essere pronti per u sostanziale rilancio economico. Il presidente della commissione regionale trasporti ha sollecitato istituzioni e imprenditoria per il rilancio dell’economia e dell’industria a Nocera Inferiore ma complessivamente anche il tutto l’agro nocerino sarnese.







Il sollecito

Sollecito fatto nella mattinata di ieri nel corso di un convegno il futuro delle aree produttive tra ZES e retro portuali promosso dall’associazione Nocerattiva a Fosso Imperatore. Le zone economiche speciali, in cui rientra l’area industriale nocerina riconoscono all’imprese, già operative, benefici quali agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.















Gli investimenti

Con il PNRR in Campania sono stati già stanziati 163 milioni di euro da investire in infrastrutture per sviluppare i collegamenti delle aree ZES, a cui si aggiungono 1,2 miliardi riservati ai principali porti del mezzogiorno. Cascone ha voluto sottolineare che sono stati risolti i problemi di risorse e dei prossimi anni ci saranno abbastanza risorse a disposizione del paese sollecitando quindi gli enti locali a chiedere i tempi certi e celeri sulla programmazione e la progettualità di fatto.

RePOL