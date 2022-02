Sant’Antonio Abate. Un nuovo parco urbano nell’area CON.SAN.

Sant'Antonio Abate. La sindaca Ilaria Abagnale in sopralluogo al cantiere del costruendo parco urbano nell’area CON.SAN

La sindaca Ilaria Abagnale in sopralluogo al cantiere del costruendo parco urbano nell’area CON.SAN. Un progetto come afferma la stessa prima cittadina abatese cofinanziato con i fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli (per intendere ente omologo delle attuali Province n.d.r.).







Le parole di Ilaria Abagnale

“La prima volta che ho guardato a questo parco con un progetto su carta fra le mani è stato durante la campagna elettorale, al fianco di chi con me oggi amministra il territorio di Sant’Antonio Abate. A distanza di poco più di due anni e mezzo, – dice Abagnale – mi ritrovo ancora qui con un progetto fra le mani ma con l’unica differenza di essere in un cantiere a cielo aperto. Fra i viali designati c’è l’unione delle competenze di ingegneri e architetti che hanno lavorato affinché gli standard di progetto fossero raggiunti e portati alla fase esecutiva nonostante il pieno periodo pandemico. Qui c’è tutto il nostro ringraziamento verso chi ha creduto nella politica del fare e tutto l’orgoglio di poter finalmente restituire alla cittadinanza un polmone verde in pieno centro residenziale”.

Aldo Severino