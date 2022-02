Angri. Strade Provinciali. La Nota di “Progettiamo”

Angri. Strade Provinciali. Restano un punto fermo i lavori lungo la Strada Provinciale 185 in Via Orta Longa. La nota di “Progettiamo per Angri”







Angri. Strade Provinciali. Resta un punto fermo e improcrastinabile risolvere il problema dei lavori da eseguire con urgenza lungo la Strada Provinciale 185 in Via Orta Longa. Il recente incontro in Provincia è servito per sollecitare ad attivarsi al più presto possibile. La nota dei consiglieri comunali di “Progettiamo per Angri”: Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara.



Manutenzione delle strade provinciali. Continua il nostro impegno nelle opportune sedi istituzionali preposte alla risoluzione dei problemi e di diritto al servizio dei cittadini. Come gruppo “Progettiamo Per Angri” in Provincia abbiamo incontrato il presidente Michele Strianese e l’ingegnere Domenico Ranesi quale dirigente del Settore Viabilità e Trasporti.

Un incontro che abbiamo ritenuto necessario e urgente alla luce dei danni causati alla sede stradale della Strada Provinciale 185 di Via Orta Longa in seguito alle copiose piogge dell’ultimo mese. Per l’occasione abbiamo ritenuto opportuno richiedere, senza la presunzione di pretendere subito, una soluzione strutturale e definitiva, convocando, quanto prima possibile, una conferenza di servizi urgente con gli enti interessati: Comune di Angri, San Marzano sul Sarno, Consorzio di Bonifica e ANAS al fine di convergere su a soluzioni temporanee e urgenti per ridurre al minimo i disagi creati ai residenti del tratto interessato.

In attesa dell’avvio dei lavori del rifacimento della sede stradale, già finanziati, abbiamo suggerito la chiusura immediata della strada a tutti i veicoli pesanti, eccetto i residenti, il ripristino del manto stradale e la realizzazione di un impianto sollevamento acque bianche vista l’assenza di una rete fognaria.

Abbiamo, ancora una volta, sollecitato la necessità di far rimuovere, allo stesso ente Provincia, con somma urgenza la discarica di rifiuti creatasi all’uscita dello svincolo della Strada Statale 268 che si innesta sulla Strada Provinciale 185 sulla Via Orta Longa, Via Orta Loreto e la connessione con la ex SS 367