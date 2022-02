COVID nel salernitano, ancora critica la situazione degli ospedali

Ondata Covid, ancora ripercussioni sugli ospedali della provincia salernitana che registrano un aumento dei ricoveri nonostante calo dei contagi. I maggiori sovraccarichi si registrano soprattutto nelle terapie intensive a causa dell’aumento dei ricoveri. I reparti Covid dell’azienda ospedaliera universitaria di Salerno sono pieni.







La mappa dei posti letto

La Bed Manager del Ruggi Rosa Frammartino, come riporta TV medica, sottolinea che i 78 posti disponibili per pazienti affetti da Covid sono tutti occupati. 34 al Ruggi e 44 al Da Procida. Pazienti contagiati e in entrata al pronto soccorso sono in attesa di un posto letto. Tutti occupati anche i posti letto dei moduli. Situazione critica al Covid hospital di Agropoli dove i posti letto disponibili sono esauriti. Sono 4 i posti letto disponibili al Covid hospital di Scafati a seguito di un ampliamento 60 unità.