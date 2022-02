Mouts-E, aziende ed associazioni per favorire la mobilità elettrica

MOTUS-E, prima associazione in Italia costituita da operatori industriali del settore automotive, mondo accademico ed associazionismo per fare sistema ed accelerare il cambiamento verso la mobilità elettrica.

Motus-E è un interlocutore autorevole per opinione pubblica e stakeholder, coinvolti nel mondo dei trasporti, per divulgare i benefici della mobilità elettrica connessi alla tutela ambientale e le ricadute sociali ed economiche.

Fondata a maggio 2018 (oggi conta oltre 80 associati) lavora per un nuovo paradigma di mobilità intesa come servizio, sempre più connesso e condiviso, per costruire una realtà ed un business che creino valore e nuove opportunità di lavoro. Come? Attraverso il dialogo con le Istituzioni, il coinvolgimento del pubblico e programmi di formazione ed informazione.

Un obiettivo importante da perseguire e la strategia per portare sulle nostre strade 4 milioni di veicoli elettrici al 2030 messa in campo dal team composto da Francesco Naso, Dino Marcozzi, Leonardo Ugo Artico, Clio Ceccotti, Francesco Prezioso e Stefano Roberto ha un nome ben preciso: “Missione E-Mobility Italia”.

Azioni determinanti per stimolare il cambio di visione del tessuto industriale italiano che da “follower” del cambiamento diventa “driver”: puntuali analisi di mercato dei veicoli elettrici aggiornati su base mensile, informazioni sugli incentivi, costi dettagliati, vantaggi ambientali, il progetto “Electric friendly” dedicato ad esercizi commerciali e strutture pubbliche che vogliono offrire ai propri clienti una colonnina di ricarica individuate da apposita vetrofonia, la rubrica “Elettrostorie” alla scoperta dei racconti di realtà innovative, ma anche proposte concrete per il reindirizzamento di 18,7 miliardi delle risorse stanziate dal PNRR (attraverso 15 misure) con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di una mobilità di merci e persone sempre più sostenibile.

Per cogliere la straordinaria opportunità di crescita per il Paese offerta dalla mobilità elettrica è fondamentale valorizzare e potenziare le competenze industriali e supportare gli sviluppi tecnologici per la decarbonizzazione dei trasporti.