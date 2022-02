Pagani. Nel corso della riunione sono state gettate le basi per le attività da mettere in campo nell’anno solare

Pagani. Fratelli D’Italia programma l’attività politica

Nel fine settimana si è riunito il gruppo di Fratelli D’Italia Pagani. All’incontro convocato dal Commissario cittadino, Attilio Tortora, erano presenti i consiglieri comunali, Vincenza Fezza e Vincenzo D’Amato, ed un nutrito gruppo di iscritti del partito.







Le attività del gruppo

Nel corso della riunione sono state gettate le basi per le attività da mettere in campo nell’anno solare e le iniziative a carattere nazionale. È stata inoltre ribadita la ferma volontà di essere opposizione all’attuale amministrazione De Prisco:“Sono felice che finalmente dopo mesi in cui, causa pandemia, abbiamo dovuto limitare le nostre attività, siamo tornati a vederci in presenza” afferma il commissario cittadino di Fdi Attilio Tortora.

























“Partiremo con le attività su tutto il territorio, come già fatto in questi 2 anni faremo sentire il nostro fiato sul collo all’amministrazione De Prisco, con l’obiettivo di essere un’opposizione vigile e costruttiva, un punto di riferimento per la collettività, ma anche un partito vero per la città di Pagani, che sappia coordinarsi con le realtà delle cittadine limitrofe” conclude Tortora.