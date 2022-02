Pompei. Città pericolosa per i disabili

“Incredibile a credersi ma i problemi per i disabili iniziano, a Pompei, già quando devono raggiungere gli uffici del Comune preposti alla loro tutela (come quello all’assistenza sociale) che si trovano al primo piano del Palazzo Termale di Piazza Schettino, sprovvisto di ascensore”. Il commento è di Mario Veglia che ha ricoperto per anni la carica di presidente di zona dell’Unione Italiana Ciechi ed ora, quando ha saputo che l’amministrazione comunale ha deciso l’attivazione della figura istituzionale del garante dei disabili, ha intenzione di passargli una lista delle barriere architettoniche di Pompei che lui, nonostante l’impegno, non è riuscito ad eliminare, sperimentando di persona che di dichiarazioni di buona volontà della politica le iniziative concrete, a riguardo, sono piuttosto rare, causa l’indifferenza di cui ha parlato ieri il santo Padre. E’ sconcertante il racconto di Mario Veglia sulle difficoltà che incontrano le persone svantaggiate che arrivano nel centro mariano per visitare gli Scavi o il Santuario della Madonna del Rosario, dove si recano nella la speranza di un miracolo mentre, al contrario rischiano un incidente lungo il tragitto stradale a causa delle insidie e i trabocchetti. Per esempio la centralissima via Piave il percorso tattile dedicato ai non vedenti, formato da mattonelle rialzate, finanziato con fondi del Giubileo, è sempre occupato da banchetti di vendita ed altre suppellettili dei negozi. Ci sono mai stati interventi a riguardo da parte dei vigili urbani ? Ad una domanda di questo tipo segue generalmente il silenzio frutto appunto dell’indifferenza al problema anzi l’argomento potrebbe apparire provocatorio, tanto è il disinteresse generale a queste problematiche. “Provate a percorrere il lato destro di via Mazzini partendo dalla rotonda di via Lepanto in direzione della stazione della Ferrovia dello Stato”. Incalza Mario Veglia. “Troverete impossibile percorrere la strada lungo i marciapiedi a causa dei sampietrini rialzati dalle radici degli alberi”. A questo punto Mario Veglia passa ad altri esempi come l’ostacolo formato da alberi, pali dell’energia elettrica e della segnaletica stradale, fissati con simmetria geometrica giusto al centro dei marciapiedi. Infine permane il vecchio problema degli stalli di parcheggio per invalidi, occupati sempre da “automobilisti distratti” e i percorsi riservati a carrozzine e sedie per disabili ostruiti da mezzi fuori posto. Una caratteristica che distingue la città di Pompei è formata da assi di ferro e catene lungo il percorso stradale. Vengono utilizzate dagli alberghi per evitare il parcheggio negli spazi riservato al carico e scarico dei bagagli dalle automobili dei loro clienti. Rappresentano un formidabile ostacolo alla circolazione dei pedoni (residenti, visitatori e turisti) che potrannodi apprezzare il livello di civiltà nell’accoglienza turistica locale.