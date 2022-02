Pompei. Robetti incentivare i funzionari per l’edilizia privata

Nonostante le assunzioni recenti il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Pompei non riesce a far fronte in tempi brevi alle pratiche di ediliuzia private. “Si tratta di incentivare il personale” – propone quindi Alberto Robetti – consigliere comunale di opposizione che ha chiesto formalmente all’amministrazione comunale di concedere a quella categoria un budget di 50 mila euro in bilancio, trasformabili in ore di straordinario, coonsiderato anche che, l’aumento delle pratiche comporterebbe maggiori introiti per il Comune. Una proposta la sua che pone l’attività dell’Ente Comunale sul piano del business, del resto già le indennità dei vigili urbani vengono pagate con parte dell’introito ricavato con le multe. Ne consegue che la proposta del consigliere Robetti, che punta ad agevolare il lavoro della categoria a cui lui stesso appartiene, risulta in linea con gli indirizzia attuali dell’amminbistrazione comunale