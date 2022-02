Scafati. Il Sarno con i suoi canali, da ricchezza naturale per la città, la piccola Venezia, è diventato oramai un carnefice che la sta uccidendo

Scafati. Fiume Sarno: un lungo inverno Russo chiede chiarezza (video)

Il Sarno con i suoi canali, da ricchezza naturale per Scafati, la piccola Venezia, è diventato oramai un carnefice che la sta uccidendo. Scafati infatti è sicuramente la città dell’agro Sarnese Nocerino che da anni subisce le peggiori conseguenze della irrespirabilità nei mesi estivi e degli allagamenti nei mesi invernali.

Guarda anche Scafati. Passaggio a livello Circum. Russo: è barriera sociale (video)

Disagi anche in centro

Un centro cittadino che si sta spopolando di attività a causa di questi enormi disagi. Purtroppo a oggi non ci sono ancora certezze all’orizzonte sui tempi di completamento degli interventi di disinquinamento e di avvio dei lavori dell’ex Grande Progetto Sarno per evitare gli allagamenti. Nel frattempo la città agonizza nel silenzio delle istituzioni afferma il consigliere comunale di “Insieme per Scafati” Michele Russo.

Il servizio è di Tiziana Zurro