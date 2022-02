Angri. Più ordine e disciplina in Via Nazionale. Con ordinanza dirigenziale del comando di Polizia Locale installati 15 stalli a parcheggio gratuito, ma non solo...

Angri. Entra in vigore la sosta a tempo in via Nazionale

Più ordine e disciplina in Via Nazionale. Grazie all’ordinanza dirigenziale del comando di Polizia Locale, sottoscritta dalla comandante Anna Galasso, si è potuto procedere all’istituzione di 15 stalli a parcheggio gratuito, disposti a spina di pesce inclinati a 45 gradi, regolamentati con disco orario per un massimo di un’ora, nei giorni feriali, in Via Nazionale, nel tratto compreso tra il civico 253 e il civico 271. Un ulteriore sforzo per migliorare la vivibilità e la mobilità nella zona.







Segnali luminosi sui dossi pedonali

Da qualche settimana sono entrati in funzione anche i segnali luminosi verticali indicanti gli attraversamenti pedonali rialzati, installati principalmente lungo la Via Nazionale nel tratto tra la chiesa della Madonna della Pace e la scuola primaria e dell’infanzia del III Circolo Didattico plesso “Taverna”. Con un impegno spesa di circa undicimila euro l’unità operativa complessa “Lavori pubblici, ambiente e patrimonio” aveva determinato l’installazione dei segnali luminosi nei pressi dei vari dossi precedentemente realizzati lungo le strade cittadine. Dossi che furono installati proprio in stretta collaborazione con il comando di Polizia Locale, nel 2018. Questo ulteriore presidio renderà le strade cittadine più sicure sopratutto ai pedoni.

La rimozione del contenitore di indumenti usati

Anche sul fronte del decoro urbano ci sono piccole novità. Qualche giorno fa l’azienda speciale Angri Eco Servizi ha, inoltre, spostato “provvisoriamente” anche il contenitore per la raccolta indumenti collocato nei pressi della Chiesa della Madonna della Pace dove si formava continuamente una vera e propria discarica d’indumenti e altro materiale scorrettamente conferito nei pressi del raccoglitore che dovrebbe essere definitivamente delocalizzato già nei prossimi giorni come assicurano dall’azienda AES.

Aldo Severino