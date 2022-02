Covid in Campania. Oggi in salita i contagi ma scendono lievemente i ricoveri.

Oggi il bollettino riguardante i tamponi relativi al monitoraggio dei casi covid conta 10.789 (ieri +4.041) su 87.836 tamponi effettuati (ieri erano 36.763).

Il tasso di positività è del 12,28% in aumento rispetto a ieri quando si attestava all’10,99%. I decessi sono 28, di cui 16 nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri (ieri erano 47 in totale). Si registra un lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva mentre scendono quelli in area medica.

Ecco nel dettaglio l’analisi dei dati relativi al bollettino:

Positivi del giorno: 10.789 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 8.958

Positivi al molecolare: 1.831

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 87.836

di cui:

Antigenici: 68.866

Molecolari: 18.970

Deceduti: 16 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 82, (+2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.338, -13