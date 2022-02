Nocera Inferiore. La riflessione di “Nocera Popolare” sul tentativo di sintesi politica del PD

La discussione politica in vista delle prossime elezioni comunali a Nocera Inferiore inizia ad entrare nel vivo. Questa la nota dei liberal democratici di “Nocera Popolare” sulle azioni intraprese dagli esponenti del Partito Democratico:

“Esprimiamo apprezzamento circa lo sforzo di sintesi del Pd, restiamo tuttavia convinti

che la qualità programmatica debba rappresentare l’elemento caratterizzante della prossima campagna elettorale, su cui fondare alleanze e prospettive di sviluppo per la città. Sobrietà, capacità, personalità, sono poi i tratti essenziali che riteniamo imprescindibili in ordine alla ipotesi di guida della futura compagine di governo, auspicando una candidatura unitaria, una donna o un uomo, che possa meglio comprendere le esigenze della collettività e rappresentare le speranze della moltitudine nocerina, massimizzando l’efficiente ed efficace esperienza dell’amministrazione Torquato. In tal senso, sorvolando sulla forse inopportuna e un po’ maldestra anticipazione alla stampa della proposta di candidatura avanzata dal PD (prima ancora che fosse resa nota alla coalizione), pur permeati da un pizzico di disagio in termini di percezione di rispettiva correttezza, ci riserviamo di offrire alla coalizione altrettante ipotesi di sintesi a nostro avviso meglio aderenti alle peculiarità pregnanti cui afferiscono le mille sfide che attendono Nocera Inferiore in particolare e l’Agro in generale. Invero, non ci risulta che il PD abbia scelto di intraprendere un impervio percorso a vocazione maggioritaria. Pertanto fiduciosi, continuiamo a lavorare alla proposta programmatica che, previa opportuna condivisione in coalizione, presenteremo all’elettorato.

I coordinatori

Dott. Vincenzo Marrazzo

Avv. Antonio Memoli”