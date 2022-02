Salerno. 150 milioni per il rilancio dell’aeroporto (video)

Allungamento della pista e adeguamento strutturale della viabilità circostante l’aeroporto Costa D’Amalfi di Pontecagnano Salerno. Il presidente De Luca in sopralluogo alla struttura aeroportuale ha messo in evidenza il rilancio dello scalo salernitano ora sotto la direzione di GESAC che già gestisce il più ampio scalo internazionale di Napoli Capodichino. Iniziano dunque i lavori con un grande obiettivo per l’aerostazione salernitana.