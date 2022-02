Salerno. Rilancio della viabilità area aeroportuale

“Cominciamo a guardare al futuro. La realizzazione del sistema aeroportuale regionale è una delle scelte più importanti che ha fatto la Regione Campania. Abbiamo unificato l’aeroporto di Napoli Capodichino e di SALERNO Costa d’Amalfi sotto la direzione di Gesac. Oggi iniziano i lavori per l’allungamento della pista a 2mila metri, si è fatto il lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. L’obiettivo è di arrivare ad avere sei milioni di viaggiatori e un terminal commerciale. Un aeroporto che decolla è una svolta radicale nell’economia del territorio. Noi puntiamo a questo”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a margine di un sopralluogo al cantiere per il potenziamento dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi.

Il rilancio

“Prevediamo come Regione – aggiunge – altri 150 milioni di euro di investimenti per rifare la viabilità intorno all’aeroporto e per prolungare la metropolitana da Salerno fino all’aeroporto Costa d’Amalfi. Abbiamo alle spalle due anni difficili anche per i bilanci di Gesac, degli aeroporti, il traffico è stato praticamente bloccato. Ricominciamo a vivere, a guardare all’economia al lavoro”.

De Luca evidenzia che “verificheremo nei tribunali amministrativi i ricorsi dei proprietari dei terreni, ma è del tutto evidente che non si può bloccare un’opera strategica. Dobbiamo puntare ad avere in Campania altri 6-10 milioni di viaggiatori, quest’opera deve andare assolutamente avanti”.

