Scafati. La rettifica dell’Arch. Lucido De Gregorio all’insolito caso del caos nell’atrio di Palazzo Mayer

Il responsabile del settore V Pianificazione e Sviluppo del territorio Arch. Lucido De Gregorio risponde e chiede rettifica al contenuto dell’articolo uscito lo scorso 5 Febbraio dal titolo “L’insolito caso di centinaia di fascicoli edilizi e mobili buttati nell’atrio di Palazzo Mayer”:

“C’è bisogno di rettifica alle affermazioni del consigliere Russo in riferimento ai faldoni riposti nel cortile del Palazzo di città in attesa di una più adeguata archiviazione. Come quinto settore siamo impegnati da tempo in una generale riorganizzazione degli spazi e rifunzionalizzazione delle attività al fine di garantire un servizio più adeguato ai cittadini e rendere più agevole il lavoro dei colleghi impegnati nelle attività istruttorie e di produzione di atti di particolare valore. Per anni, infatti, sono stati costretti a lavorare in condizioni di vera emergenza e nella più totale indifferenza. La riorganizzazione di più adeguati spazi al piano terra hanno consentito di organizzare un dignitoso archivio e, al contempo, di recuperare spazi preziosi da destinare all’impiego di ulteriori professionisti nelle attività istruttorie, come già accaduto per l’esame delle pratiche di condono edilizio.

Il consigliere Russo che ha definito “surreale” il momentaneo deposito di cartelle e vecchio mobilio non più recuperabile, probabilmente in questi anni non ha mai avuto occasione di verificare le condizioni di precarietà degli uffici. I fascicoli che hanno spinto a gridare allo scandalo altro non erano che vecchi faldoni riguardanti autorizzazioni commerciali ante riforma, Autorizzazioni ambulanti 2000 e precedenti, ricorsi servizio idrico ante Gori, notifiche tarsu 2005 e pregressi, giammai pratiche edilizie che, al di là di quelle al momento digitalizzate, sono state tutte sistemate in ambiente adeguato e funzionale al lavoro dei diversi servizi, come dimostrano le foto che si allegano alla presente. Non solo. Il recupero di nuovi spazi consentirà una più adeguata sistemazione di diverse unità lavorative impegnate nel settore della protezione civile, a cui tanta attenzione deve essere rivolta per le note problematiche che tutti sanno”.