Scafati. San Pietro, è protesta contro le scorribande dei bambini difficili

Avranno trent’anni in tre, ma le loro scorribande hanno messo in allerta un intero quartiere. A San Pietro si alza la protesta di commercianti e residenti contro l’accattonaggio molesto, furti e atti vandalici. Gli autori però sono bambini, sui 9-10 anni ciascuno, residenti in zona e figli di famiglie difficili. “Avendo un’attività in piazza, tutti i giorni sento lamentare i residenti e i clienti che arrivano dai paesi limitrofi, della violenta maleducazione di queste persone che stanno provocando un danno finanche economico alle nostre attività commerciali” le parole di Giacomo Nappo, titolare dell’omonimo bar in piazza San Pietro. Il commerciante si è fatto portavoce di un disagio crescente, che è sfociato ben presto anche attraverso i social. I bambini, evidentemente, e purtroppo, mal seguiti dalle rispettive famiglie, si sono resi protagonisti di insistenti richieste di elemosina, e in caso di rifiuto, non è raro trovare le proprie auto danneggiate. Non solo, gli stessi hanno escogitato un sistema per entrare nelle auto di passaggio e rubare ciò che è poggiato sui sedili. Uno di loro si posiziona al centro della carreggiata, costringendo l’ignaro automobilista a frenare per non investirlo. Gli altri, fulmineamente, aprono le portiere cercando di asportare eventuali borse o oggetti. “Mi duole il cuore quando i miei clienti scoraggiati da tali atteggiamenti, mi riferiscono del grado di degrado a cui ci stanno abituando questi comportamenti di queste persone nella nostra amata San Pietro – continua Nappo, che rivolge un appello ai proprietari delle abitazioni locate a queste famiglie – Chiedo loro di valutare tutte le azioni necessarie per arginare questo fenomeno che sta mettendo in discussione tutta la bellezza di questa comunità e la serenità della nostra gente e dei nostri imprenditori”. Gli episodi sono stati segnalati sia all’amministrazione comunale che ai carabinieri della locale tenenza e alla Polizia Municipale. Le forze dell’ordine hanno risposto aumentando le pattuglie in giro per l’area, cercando di stroncare sul nascere eventuali tentativi di teppismo. Tutto qui, perché la tenera età dei protagonisti non consente un altro tipo di azioni mirate a reprimere il fenomeno, che resta soprattutto di natura sociale. “Voglio sottolineare un dato che rispetto a questa storia emerge: l’assenza totale di politiche sociali atte al recupero di situazioni difficili come quelle che stiamo raccontando – le parole di Francesco Carotenuto, portavoce del movimento Scafati Arancione – Secondo la normativa vigente bisognerebbe avere un assistente sociale ogni 5mila abitanti mentre a Scafati si contano sulle dita di mezza mano. Ancora più grave è il fatto che questa amministrazione ha rallentato addirittura la costituzione del nuovo consorzio intercomunale che dovrebbe sostituire il vecchio piano di zona. Motivi? La crisi politica”. “Nei giorni scorsi – ha spiegato il Sindaco Salvati – mi sono confrontato sia con i carabinieri della locale tenenza sia con gli agenti della Polizia locale ai quali ho chiesto la massima attenzione rispetto alla problematica che mi è stata segnalata da più parti. I minori in questione, una volta identificati, saranno segnalati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni. Abbiamo, inoltre, chiamato in causa anche i servizi sociali dell’Ente che stanno lavorando per garantire gli interventi di loro competenza”.

Adriano Falanga