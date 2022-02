Scafati. Tony Sforza, hair stylist ufficiale di Casa Sanremo 2022

E’ di Scafati il parrucchiere ufficiale di Casa Sanremo 2022, l’Area Hospitality di artisti e addetti ai lavori del Festival della musica italiana appena concluso. Tony Sforza ha 34 anni ed è il titolare del salone “Compagnia della bellezza” di Scafati, scelto quest’anno come partner beauty ufficiale di Casa Sanremo. “E’ stata la mia prima esperienza a Sanremo – spiega Tony – cinque giorni intensi, dove ho avuto modo di conoscere tutto ciò che ruota attorno al Festival. Un’esperienza professionalmente e umanamente impagabile, che mi hanno regalato la gioia di poter contribuire, anche in minima parte, allo strepitoso successo di questa edizione”. Tony è arrivato a Sanremo grazie alla partnership con la “Compagnia di Bellezza”, di cui è esclusivista in città. Tra addetti ai lavori, cast, componenti dell’orchestra, il giovane hair stylist scafatese ha avuto modo di pettinare la conduttrice Veronica Maya, le cantanti Noemi e Ditonellapiaga. Tra le sue mani in esclusiva anche la show girl Giovanna Civitillo, moglie del conduttore e direttore artistico Amadeus. “Per chi come me, abituato a dare tutto se stesso nel lavoro, che amo e mi gratifica ogni giorno, essere stato a Sanremo è una medaglia al petto che mi ripaga dei tanti sacrifici che ogni giorno faccio assieme ai miei collaboratori, soprattutto dopo le difficoltà legate al Covid”. Tony è molto conosciuto in città, apprezzato non soltanto per la sua arte nella cura dei capelli, ma anche per la sua generosità. Durante le prime fasi della pandemia, le più difficili per il comparto sanitario, il giovane ha voluto regalare a tutte le sue clienti impegnate sul fronte sanitario i propri servizi. “Era il minimo che potevo fare, mi sentivo in dovere di ringraziare chi in quel momento stava lottando in prima linea per la nostra salute”.

Adriano Falanga