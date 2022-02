Angri. Via Cupa Mastrogennaro, interrogazione in Provincia

Via Cupa Mastrogennaro. Il consigliere provinciale della Lega Giuseppe del Sorbo presenta un’interrogazione al Presidente Strianese. La questione, già messa in evidenza, lo scorso autunno, dal gruppo consiliare “Progettiamo per Angri”, sarà probabilmente discussa in consiglio provinciale.

La nota

Ho presentato un’interrogazione a risposta scritta ed orale al Presidente Strianese per segnalare le pessime condizioni in cui versa, ormai da troppo tempo, la strada provinciale che ricade nei comuni di Angri e di Corbara. Da anni persistono condizioni di pericolo e insicurezza dovute alle pessime condizioni del manto stradale, al mancato completamento dei marciapiedi e alla mancanza della pubblica illuminazione.

Guarda anche VIDEO – Angri. Strade provinciali l’impegno di “Progettiamo”

Continuamente le amministrazioni di Angri e Corbara chiedono interventi di manutenzione, la provincia di Salerno ha iniziato anni fa opere di ammodernamento della strada, ma rimaste incompiute. Ho rappresentato la necessità di porre in essere azioni risolutive e ho chiesto al Presidente Strianese di sapere quali azioni si intendono sostenere per migliorare la qualità della vita dei cittadini che vi risiedono, per la tutela della pubblica e privata incolumità e per evitare possibili conseguenze e danni per l’ente.

Il Consigliere Provinciale Giuseppe Del Sorbo