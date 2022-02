Fondi PNRR. Maggiore vigilanza su finanziamenti accordati

Occorre vigilanza sull’impiego dei finanziamenti accordati dall’Unione Europea per il PNRR. Il monito arriva dal procuratore Giovanni Melillo che guida i PM del Centro direzionale di Napoli che prospetta ancora la possibilità di correre ai ripari evitando che i finanziamenti erogati per uscire dalla crisi innescata dalla pandemia possano finire nelle mani sbagliate. Bisogna fare presto dice il procuratore.







Necesaria la vigilanza sull’uso corretto delle risorse

Melillo ribadisce che il pericolo è sempre in agguato e che non si può demandare soltanto alla giustizia penale il compito di vigilare sull’uso corretto delle risorse. Anche il quadro normativo andrebbe integrato, come peraltro il procuratore di Napoli e il suo collega di Milano, Francesco Greco, avevano messo già bene in evidenza durante un’audizione in commissione parlamentare rimato ancora inascoltato e senza risposta.

Potere alle Procure distrettuali

Melillo, come riporta il quotidiano “Repubblica” auspica l’introduzione di una riforma che affidi alle Procure distrettuali le indagini sull’impiego dei fondi del PNRR, già adottato per mafia e terrorismo, ma anche per i reati informatici. “Alla moltiplicazione dei centri di spesa, che pare essere la strada prescelta per l’attuazione del PNRR, dovrebbe corrispondere invece la concentrazione delle informazioni necessarie alle funzioni di controllo e investigative”, dice Melillo. “La concentrazione delle conoscenze, infatti, consente di dipanare razionalmente i flussi informativi e di orientarli verso le indagini o sulle attività affaristiche dei gruppi criminali, oppure verso le ordinarie ipotesi delittuose” conclude Melillo.

ReCro