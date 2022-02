Scafati. Ecco i redditi dei consiglieri comunali

E’ Luca Maranca il Paperon dei Paperoni del Consiglio Comunale scafatese. Il giovane avvocato, capogruppo e neo consigliere provinciale di Fratelli D’Italia, a sorpresa è diventato lamministratore scafatese che dichiara più di tutti nella dichiarazione dei redditi. Ha depositato infatti un’autodichiarazione di ben 214mila euro, a fronte degli appena 10.300 dichiarati in sede di proclamazione nel 2019.

La fonte dei dati

I dati emergono dalle autocertificazioni che ogni consigliere e assessore ha depositato in segreteria, come da obblighi di legge, e relativi al loro stato patrimoniale 2021.

Ecco i redditi dei consiglieri.

Era al primo posto l’anno scorso il dottor Antonio Fogliame, questanno deve accontentarsi del secondo, con 121mila euro (101 nel 2019). Medaglia di bronzo per un altro medico, l’assessore all’Ambiente e Manutenzione Daniela Ugliano, per lei 80.900 euro. Segue il Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio con 77.500 euro (60.300 nel 2019). Ex aequo in quinta posizione per il Sindaco Cristoforo Salvati e il leader del gruppo di minoranza Michele Russo. Entrambi hanno dichiarato poco più di 59mila euro nel 2021. Erano 62mila nel 2019 per Russo, mentre il primo cittadino ha raddoppiato i 29.800 euro del 2019. Sul fronte opposto, nel club dei nuovi poveri, il podio è per la consigliera di minoranza Liliana Acanfora.







L’avvocato ha dichiarato nel 2021 poco più di 1.300 euro, erano 484 quando entrò nelle istituzioni. Argento per Paolo Attianese. L’ex Fdi, oggi dissidente di maggioranza, ha dichiarato 1.844 euro, erano 2100 nel 2019 e zero lanno scorso. Bronzo per lesponente del M5S Giuseppe Sarconio. Per lui poco meno di 4 mila euro, non male, rispetto ai 75 euro del 2019. Quarta posizione per lavvocato Laura Semplice. La leghista ha certificato un reddito di 4.295 euro, a fronte degli 11.200 dellanno precedente. Sotto ai 10 mila euro anche Nicola Acanfora. Con i suoi 8mila euro, conferma il dato del 2019, quando in segreteria certificò 8400 euro. Lascia quota zero la vicesindaco e assessore al Verde e Partecipate Serena Porpora. La leghista ha dichiarato lanno scorso 13.435 euro. Unica a non presentare dichiarazione dei redditi è la capogruppo di Forza Italia, Teresa Formisano.

Gli altri redditi

Questi i restanti redditi. Acunzo Domenico 25.500, Ambrunzo Michelangelo 23.400, Auricchio Camillo 18.100, Bottone Giovanni 41.700, Brancaccio Ida 17.500, Carotenuto Alfonso 17.500, Carotenuto Antonio 45mila, Cascone Nicola 26mila, Cavallaro Giovanna 23.600, Cirillo Emilio 23.100, Cirillo Teresa 28.500, Conte Anna 28.200, Di Lallo Nunzia (assessore al bilancio) 16mila, Di Massa Alfonso (assessore al Turismo, Spettacolo, Scuola) 11.800, Grimaldi Michele 12.200, Sicignano Arcangelo (assessore al Commercio) 52.100, Sicignano Raffaele (assessore Politiche sociali) 58.100, Vaccaro Antonella 21.500, Vitiello Pasquale (assessore ai lavori pubblici e polizia municipale) 35.400. Nessuno percepisce reddito di cittadinanza.

Adriano Falanga