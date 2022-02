Angri. La realizzazione plesso del terzo lotto del polo Scolastico di Via Dante Alighieri iniziata nel luglio del 2017 è in fase di ultimazione

Angri. Nuova scuola ex Terzo Circolo in fase di consegna

Lavori rallentati per la pandemia. La realizzazione plesso del terzo lotto del polo Scolastico di Via Dante Alighieri iniziata nel luglio del 2017 è in fase di ultimazione. Il Covid ha solo rallentato da consegna degli accessori per il completamento delle aule del plesso che sarà consegnato all’Istituto Comprensivo Galvani – Opromolla.







Anche la direzione didattica di Angri III

All’interno del plesso sarà collocata anche la direzione didattica del Terzo Circolo come sottolinea lo stesso vice sindaco Antonio Mainardi. Il nuovo plesso è una struttura in grado di ospitare molte decine di aule dell’Istituto Comprensivo “Galvani Opromolla” che in prospettiva potrebbe, per logistica e continuità nella logica della razionalizzazione scolastica, potrebbe anche accorpare anche il Terzo Circolo Didattico.















Il plesso “Galvani”

Il comune si appresta a partecipare all’ambito del PNRR anche al bando per la “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici.” che prevede anche la demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio scolastico Galvani sempre situato in via Dante Alighieri e di cui è già in fase di realizzazione il progetto preliminare.

Il servizio è di Tiziana Zurro