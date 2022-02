Pompei. Anniversario contessa Marianna De Fusco

Il 9 febbraio 1924, novantotto anni fa, il Signore chiamò a sé la Contessa Marianna Farnararo De Fusco, fondatrice del Santuario insieme al Beato Bartolo Longo. Era nata il 13 dicembre 1836 a Monopoli, in provincia di Bari.

Nel 1918, in un pro memoria per il suo confessore, scrisse: «Se possibile vorrei che il mio corpo fosse portato fino alla stazione di Pompei, sopra un carro di letame, come arrivò qui l’immagine della Madonna che vuole significare che sul carro delle mie miserie Ella trasportò nel mondo i miracoli della sua misericordia, per ispirare confidenza a tutti peccatori, e persuadere tutto il mondo che è stata proprio la Madonna che ha fatto tutto quello che ha fatto, come lo prova il vicario di Dio in terra».

Oggi le spoglie mortali della Contessa riposano nella cripta del Santuario.