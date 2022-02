Pompei. La quinta commissione bacchetta il sindaco

La quinta commissione consiliare presieduta dalla consigliera di maggioranza dissidente, Luisa De Angelis, ha bacchettato, con dichiarazione a verbale del consigliere di minoranza Domenico Di Casola, il sindaco Carmine Lo Sapio e la sua giunta amministrativa per aver deliberato la nomina del garante delle persone disabili in data anteriore a quella della riunione di detta commissione convocata proprio per esaminare, a base di regolamento, l’ammissibilità nell’incarico da parte dei pompeiani che avevano partecipato al concorso per la nomina di garante sulla base del loro curriculum vita. Evidentemente la maggioranza del consiglio comunale di Pompei ha scarsa considerazione del valore di legalità e partecipazione democratica costituito dall’Istituto delle commissioni comunali, difatti se ne convocano poche poche e senza alcuna garanzia nè trasparenza nei confronti dei cittadini (argomento su cui è silente anche il segretario comunale responsabile in materia). La considerazione è comprovata dall’assenza dei consiglieri di maggioranza alle riunioni di detta commissione. Assenza che è stata bollata dalla De Angelis e compagni come una forma antidemocratica di ostruzionismo. “Non ho niente contro il professore Di Prisco – ha chiarito la presidente della quinta commissione consiliare – ma ci dispiace che non vengano rispettate le regole”.